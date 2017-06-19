За первые 9 дней выставку ЭКСПО посетили более 205 тысяч человек

Больше 200 человек пытались попасть на ЭКСПО по поддельным билетам. Еще 90 хотели проникнуть на территорию выставочного комплекса по чужим бейджам.

Что, как не это, говорит о популярности выставки. Данные о нарушителях сегодня обнародовали организаторы ЭКСПО, подчеркнув, что обмануть интеллектуальную систему на входе невозможно!

Самое впечатляющее, пожалуй, количество посещений - миллион 57 тысяч. Но это надо понимать не однократные походы на выставку, но и повторные посещения. Поэтому официальное число посетителей скромнее.

Итак, 205 тысяч 561 человек посетили выставку за первые 9 дней. Из них 26 тысяч - иностранцев.

Самым популярным павильоном среди гостей выставки стал казахстанский «Нур Алем». Его посетили 86,5 тысяч человек. На втором месте - павильон Китая. В тройке лидеров также выставочная площадка России. В 10 самых популярных так же вошли павильоны Саудовской Аравии, Индии, Малайзии, Узбекистана, Турции, Таиланда и Японии.

Культурная программа выставки за этот период была очень насыщенной. За 9 дней на территории ЭКСПО прошло почти 300 культурно-развлекательных мероприятий. А также 50 протокольных мероприятий, в которых приняли участие главы государств, министры и комиссары международных павильонов.

Возвращаясь к главной цифре - количеству посетителей - надо понимать, она растет каждый час и уже сейчас наверняка отличается от той, что была озвучена организаторами в течение дня. Тем более, что продано уже больше полутора миллионов билетов.

К слову, охотно покупают и сувенирную продукцию ЭКСПО. Продано уже около 20 000 единиц на сумму больше 28 миллионов тенге. И еще к вопросу коммерции - на территории выставки работают 25 объектов общественного питания. Но это только от казахстанской стороны. Есть, напомним, также и национальные рестораны и кафе. За 9 дней на выставку поставили 50 тонн продовольственных товаров. Продали блюд и закусок на 80 миллионов тенге. В общем голодными гости ЭКСПО точно не остались.

Церемонию открытия на официальном канале Youtube посмотрели 181 тысяча 802 человека, на сайте ЭКСПО - 87 тысяч 235 человек. А саму запись церемонии открытия ЭКСПО скачали 385 представителей зарубежных и казахстанских СМИ. Прямая трансляция велась в Великобритании, Германии, Китае, Польше, Чехии, Австрии, Испании, Украине, Белоруссии и России.