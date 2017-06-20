В Казахстане стартовало ЕНТ в новом формате

В этом году экзамен пройдет в новом формате. В одном из столичных университетов, где проходит сдача ЕНТ, сейчас дежурит и наша съемочная группа. Айгерим Акимжанова вместе с родителями школьников наблюдает за процессом.

Айгерим Акимжанова - Twitter @aigerim_first:



- Действительно ЕНТ в этом году в стране проходит по абсолютно новому формату. В нем принимают участие те выпускники, которые собираются поступать в казахстанские ВУЗы. Остальным достаточно было сдать итоговую аттестацию в школе. В этом году сдать ЕНТ изъявили желание свыше 95000 абитуриентов. Тестирование, стартовавшее сегодня, продлится до 1 июля. Оно пройдёт в 165 пунктах страны. Абитуриентам предстоит пройти тестирование по 5 дисциплинам. Из них 3 - обязательные и 2 профильные. В обязательные входят: истрия Казахстана, грамотность чтения и математическая грамотность. Все по 20 вопросов. Ещё два предмета по выбору. Каждый из которых содержит по 30 вопросов. Пороговый уровень остался прежним 50 баллов. Этого будет достаточно, чтобы абитуриент смог поступить в вузы на платной основе. Максимальное количество баллов, которые возможно набрать - 140. В целом, На все тестирование даётся 3,5 часа. Для тех, кто не пройдёт пороговый балл даётся второй шанс. Пересдать тесты можно будет в августе этого года или в январе следующего, правда уже на платной основе.

Для удобства установлены специальные экраны чтобы наблюдать за ходом ЕНТ.



Каиркельды Кулушев, отец выпускницы:



- Я пришел по-болеть за дочку. К ЕНТ готовились порядка года, переживаем и желаем всем удачи. Набраться терпения и ждать результатов.



Поздравил и пожелал удачи выпускникам и министр образования и науки Ерлан Сагадиев, который отметил, что новый формат ЕНТ позволит более точно определить уровень выпускников, а также усовершенствует систему распределения государственных грантов.

