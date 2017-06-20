Премьер-Министр РК поручил продолжить модернизацию медицинской инфраструктуры

На заседании Правительства Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев поручил продолжить модернизацию медицинской инфраструктуры с целью повышения качества и доступности оказываемых услуг, сообщает официальный сайт Премьер-Министра РК .

По данным министра здравоохранения РК Елжана Биртанова, в рамкахгосударственной программы «Денсаулық» на 2016-2019 годы Министерством здравоохранения РК разрабатывается единый перспективный план развития инфраструктуры здравоохранения.

Сеть медицинских организаций систематизируют на основе единого перспективного плана развития инфраструктуры здравоохранения. Предусматривается повышение доступности первичной медицинской помощи, модернизация инфраструктуры, улучшение менеджмента медицинских организаций, привлечение инвестиций и увеличение доли частного сектора, повышение экономической эффективности и качества системы здравоохранения.

На заседании с докладами о работе по данному направлению выступили постоянный представитель Всемирного банка в Казахстане А. Браун, директор представительства Азиатского банка развития в Казахстане Дж. Капаннелли, а также аким Алматинской области А. Баталов.

По итогам рассмотрения вопроса, Премьер-Министр РК Б. Сагинтаев поручил Министерству здравоохранения РК совместно с акимами областей, гг. Астаны и Алматы дополнительно проработать вопросы планирования сети объектов здравоохранения, при этом учесть специфику регионов, численность населения, структуру заболеваемости и приоритеты развития отрасли.

Совместно с уполномоченными госорганами ведомству поручено активизировать работу по развитию частной медицины, упростить нормативы и СНиПы, касающиеся строительства медучреждений, принять меры по дерегулированию сферы здравоохранения, проработать вопросы создания типовых проектов для строительства объектов здравоохранения в рамках модернизации медицинской инфраструктуры.