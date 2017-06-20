В Алматы открылась выставка для людей с проблемами зрения

В Алматы в музее им. Кастеева открылась первая интерактивная выставка, адаптированная для людей с проблемой зрения.

В ней задействованы 24 экспоната, из них 12 продублированы тактильными моделями.

Анастасия Вылегжанина, корреспондент:

- Это первая интерактивная выставка для слабовидящих и незрячих людей. Экспонаты музея специально переделали для тактильного восприятия. Здесь ты в буквальном смысле прикасаешься к искусству.

Барельефные модели это копии картин известных казахстанских художников. Прочувствовать изображение можно не только, потрогав копию, но так же, прочитав описание, выполненное специальным шрифтом Брайля.

Касиет Омарова, руководитель общественного фонда «Аржан»:

- Самое интересное, мне кажется, это тифлокомментарий на трех языках. Это короткое описание картин, что на ней изображено. Тифлокомментарии можно прослушивать как с аудио гидов, так и считывать штрих-код в специальном приложении. Также искусствоведы испециалисты музейные, они тоже готовы проводить экскурсии для посетителей с инвалидностью зрения.

Перед общественным фондом «Аржан » стояла задача сделать искусство доступным для людей с разной категорией инвалидности. Два с половиной месяца более 150 человек создавали выставку «Музей для всех».

Алексей Сапелкин, председатель общественного благотворительного фонда инвалидов по зрению «Көмектес»:

- Здесь интересные барельефы были, мы смотрели и маски - это производит впечатление. Трудно нам было представить эти произведения в воображении, но ощутив их, мы смогли более четко представить эти художественные произведения.

Консультировали создателей выставки московские коллеги. На стадии лепки барельефов свои советы давали незрячие специалисты. Над скульптурами безвозмездно работали профессионалы и студенты.

Айжан Бауыржанова, студентка АКДПИ им. О.Тансыкбаева:

- Я общалась со своим преподавателем. Мне помогали мои друзья, однокурсники. Сложность в отливке, в формовке этого рельефа. Только в этом сложность, в остальном очень легко.

Описав, озвучив и вылепив барельефы, инициаторы тем самым сумели передать все грани изобразительного искусства. В планах организовать подобную выставку в Астане.

Авторы Анастасия Вылегжанина, Мади Мамбетбаев