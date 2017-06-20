Около 6500 госслужащих сдали комплексную аттестацию в ЮКО - «Хабар» | Последние новости Казахстана, телепроекты
EXPO 2017 в Астане
USD/KZT 321,72
EUR/KZT 357,23
RUB/KZT 5,54
+7 (7172) 553 545
astananews@khabar.kz

Около 6500 госслужащих сдали комплексную аттестацию в ЮКО

  • 20.06.2017 16:18
Около 6500 госслужащих сдали комплексную аттестацию в ЮКО

В Южно-Казахстанской области комплексную аттестацию прошли около 6500 государственных служащих. Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил руководитель Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по области Али Комекбаев.

По словам руководителя Департамента Из 8700 государственных служащих в области, аттестацию прошли 6483.  

«Один из шагов «Плана нации» – проведение первой в стране комплексной аттестации. Причиной проведения комплексной аттестации является не только проверка государственных служащих. В ходе аттестации прошел не применявшийся ранее в государственной службе процесс – проверка качеств компетенции государственных служащих. Путем тестирования была проведена оценка таких качеств служащих как: ориентация на потребителя услуг, информирование потребителей услуг, управление деятельностью, сотрудничество, принятие решений, оперативность, саморазвитие, добропорядочность, ответственность, инициативность и стрессоустойчивость», - сказал А.Комекбаев.

Как сообщили в акимате ЮКО, в целом, сформированные для проведения аттестации в области 63 комиссии выполнили на высоком уровне возложенную на них задачу. В регионе, среди государственных служащих прошедших этап тестирования результаты «превосходно» показали 1766 человек (27,2%), «эффективно» - 4482 (69,1%), «удовлетворительно» - 222 (3,4%), «низкий» - 13 (0,2%). 

Источник: strategy2050.kz

Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

Читайте также:

Все медорганизации ЮКО будут оснащены информатизационной системой Все медорганизации ЮКО будут оснащены информатизационной системой
В ЮКО пройдет хакерский марафон «Хакатон» В ЮКО пройдет хакерский марафон «Хакатон»
Турист из Сингапура впечатлен красотой древних городов Южного Казахстана Турист из Сингапура впечатлен красотой древних городов Южного Казахстана
Наверх

Популярные новости

Последние новости

Подписка на новости

Календарь

Соцсети

  1. TW
  2. FB
  3. BK

Приложение Хабар для iOS Приложение Хабар для Андроид

Хабар 24 Телеканал Kazakh TV  Телеканал ЕЛАРНА

яндекс.ћетрика

 Тумар EXPO 2017 Акорда Электронное правительство Казахстана

© 2017 Агентство «Хабар». Все права защищены.