Около 6500 госслужащих сдали комплексную аттестацию в ЮКО

В Южно-Казахстанской области комплексную аттестацию прошли около 6500 государственных служащих. Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил руководитель Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по области Али Комекбаев.

По словам руководителя Департамента Из 8700 государственных служащих в области, аттестацию прошли 6483.

«Один из шагов «Плана нации» – проведение первой в стране комплексной аттестации. Причиной проведения комплексной аттестации является не только проверка государственных служащих. В ходе аттестации прошел не применявшийся ранее в государственной службе процесс – проверка качеств компетенции государственных служащих. Путем тестирования была проведена оценка таких качеств служащих как: ориентация на потребителя услуг, информирование потребителей услуг, управление деятельностью, сотрудничество, принятие решений, оперативность, саморазвитие, добропорядочность, ответственность, инициативность и стрессоустойчивость», - сказал А.Комекбаев.

Как сообщили в акимате ЮКО, в целом, сформированные для проведения аттестации в области 63 комиссии выполнили на высоком уровне возложенную на них задачу. В регионе, среди государственных служащих прошедших этап тестирования результаты «превосходно» показали 1766 человек (27,2%), «эффективно» - 4482 (69,1%), «удовлетворительно» - 222 (3,4%), «низкий» - 13 (0,2%).

Источник: strategy2050.kz