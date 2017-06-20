В Астане с 1 июля для уличных торговцев будет внедрена единая форма одежды

Об этом было озвучено в аппарате акима района «Есиль» в рамках совещания, инициированного Управлением предпринимательства и промышленности г. Астаны совместно с социально-предпринимательской корпорацией Astana. Вопросы единой формы одежды для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в рамках программы «1000 мест уличной торговли», также обсудили и сами представители малого и среднего бизнеса.
Учитывая удобство предложенного формата, представители малого и среднего бизнеса также выразили свою заинтересованность в едином стиле одежды. В последующем при проведении каких-либо оперативно-профилактических мер со стороны правоохранительных органов по вопросам уличной и стихийной торговли единая форма одежды будет служить преимуществом для предпринимателей данной категории.
В свою очередь представители крупной швейной фабрики, получившей поддержку по государственным программам развития в сфере предпринимательства, представили несколько вариантов дизайна одежды.
Путем общего голосования предприниматели остановили свой выбор на наиболее приемлемых материалах и моделях одежды для применения на своих объектах.
Это конкретный положительный пример взаимовыгодного сотрудничества представителей крупного, малого и среднего бизнеса, считают специалисты Управления предпринимательства и промышленности г. Астаны.
Специалисты ведомства утверждают, что после первого этапа внедрения единой формы одежды для торговцев бульвара Нуржол, данный опыт будет распространен и на других представителей объектов уличной торговли.
Источник: astana.gov.kz