Обновленный закон «О госзакупках» внесут в Парламент к концу июня

В Казахстане за нарушение сроков планирования в сфере госзакупок будут наказывать штрафами и, возможно, уголовной ответственностью.

Соответствующие поправки в законодательство презентовали сегодня на заседании Правительства. Кроме того, предлагаемые минфином новеллы должны полностью централизовать закупки и усилить контроль в квазигоссекторе. Объединение всех существующих систем поможет предпринимателям на равных участвовать в конкурсах. Часто бизнесмены жалуются на необоснованное отклонение их заявок.

Бахыт Султанов, министр финансов РК:

- Сегодня информационные системы есть в системе госзакупок. У «Самрук-Казына» отдельно, «Байтерек» использует отдельно. На первом этапе мы сделаем сопряжение всех этих систем, и предпринимателю будет удобно. У него появится доступ, как к госзакупкам, так и к закупкам квазигосдуарственного сектора.