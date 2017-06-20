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В ЮКО построят 14 объектов возобновляемых источников энергии

  • 20.06.2017 19:05
В ЮКО построят 14 объектов возобновляемых источников энергии

Южно-Казахстанская область планирует покрыть половину потребности в электроэнергии за счет возобновляемых источников энергии. До 2022 года там построят 14 новых электростанций стоимостью 93 миллиардов тенге, которые вместе будут вырабатывать 180 МВт.

Как сообщили в акимате области, сейчас в регионе завершили строительство двух новых гидроэлектростанций -  в Сайрамском и Казыгуртском районах. Еще одну, в Толебийском обещают сдать в эксплуатацию до конца текущего года.  Говорят, что самой большой станет - солнечная, мощностью 50 МВт. Все  электростанции строят на частные инвестиции. Власти уверены, что их  ввод позволит снизить энергодефицит и избежать загрязнения окружающей среды. 

Роза Сариева, руководитель отдела управления энергетики и ЖКХ ЮКО:

- В ближайшие пять лет будут реализованы еще 8 объектов возобновляемых источников энергии. Из них пять - это солнечные электростанции, 2- гидроэлектростанции малых и 1 ветровая, которая находится в Байдибекском районе в  поселке Жузымдык, там мощность 40 МВт. Южно-Казахстанская область в зимнее время потребляет 430-470, в летнее время – 350-370 МВт. Надеемся, что она покроет, вот эти объекты, которую будут вырабатывать энергию, половину наших потребностей области.

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