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6500 работников компании ERG посетят выставку ЭКСПО

  • 20.06.2017 19:39
6500 работников компании ERG посетят выставку ЭКСПО

Сегодня в Астану прибыл специальный поезд компании ERG.  В столицу из Актобе приехали 500 сотрудников транснациональной компании «Казхром», входящей в группу ERG.

Все они в течение нескольких дней пройдут обучение в рамках проекта  «Командное лето - 2017» и посетят  специализированную международную выставку ЭКСПО.

Больше суток в пути, и вот поезд, раскрашенный в корпоративные цвета компании ERG, прибывает в пункт назначения – в Астану.  Передовики производства, новаторы, активисты, заслуженные работники - всего 500 человек. Это первый поток, который пройдет обучение в рамках проекта по созданию корпоративной академии.

Ирина Даулетбакова, управляющий директор по персоналу и социальной работе Евразийской группы:

- Мы представлены в 4 крупнейших регионах Казахстана, и наши предприятия являются основными предприятиями по добыче и переработке цветных металлов. Поэтому обучение наших сотрудников является наиболее важным моментом развития нашего персонала. Первое обучение связано с вопросами - как развивается группа, какими путями она идет, какая у нее стратегия, какие задачи и какие проблемы нужно будет решать в ближайшее время.

Руководители проекта решили, так сказать, совместить полезное с приятным. И предусмотрели в плотном графике не только обучение, но и экскурсию на международную выставку «ЭКСПО-2017», чтобы сотрудники своими глазами могли увидеть самые последние разработки в области зеленых технологий.

Ардак Саттыбаева, инженер Актюбинского завода ферросплавов:

- Эта выставка покажет уровень развития нашего государства всему миру. И также обучение проводится согласно корпоративному обучению нашей компании. Мы уверены, что обогатим багаж наших знаний.  Для меня очень большая гордость работать в такой компании, при этом если создаются такие условия для работников компании - это очень даже престижно.

До сентября в рамках крупного проекта на обучение в столицу приедут 6,5 тысяч сотрудников предприятий Евразийской группы. Это  более 10 процентов от всего коллектива компании. К слову, за последние 5 лет обучение прошла почти половина работающих на предприятиях. На эти цели ERG выделила более 3,5 миллиардов тенге.

Авторы:  Саби Байбусинов, Санжар Жартиев

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