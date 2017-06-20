В Казахстане стартовало ЕНТ

Пронести шпаргалку или телефон здесь вряд ли получится. Обыск доскональный и несколько нагнетает и без того нервную обстановку. С собой можно взять лишь документы и ручку.

Улыбающийся министр образования пришел поддержать абитуриентов. Вскрыл коробку с тестовыми книжками. И как тут не набрать максимальный балл, когда в тебе уверен главный педагог страны.

Ерлан Сагадиев, министр образования и науки РК:

- Главное успокоиться. Вопросы легкие. Со всем вы справитесь. Спокойнее. Время есть, не нервничайте. И на все вопросы постараться ответить.

Блиц:

- Готовился очень долго, занимался с репетитором. Думаю, что наберу 100-120 баллов.

Возле пунктов тестирования аншлаг. Родственники, друзья и близкие не сводят глаз с мониторов. Пытаясь различить в нечетком изображении знакомый силуэт. Тут же дежурят медики

5 дисциплин - три обязательных и два предмета по выбору. На весь экзамен отведено 3,5 часа. Пороговый балл остался неизменным – 50.Ерлан Сагадиев, министр образования и науки РК:

- Итоговая аттестация прошла хорошо, очень спокойно. Все школы хорошо справились. «Алтын белгі» подтвердили почти все - 93 %. Тот человек, который на отлично учился, достоин этого знака. Я думаю, что мы разъединили это хорошо. Нет нервозности, ошибок.

Жара и солнцепек, но сил всё же хватило на овации. Прошедшие экзамен пока плохо понимают что происходит. Ответы у выпускников односложные.

Блиц:

- Вроде бы нормально сдала, на 4.

- Плохо себя чувствую, тяжело было. История Казахстана была сложной.

Впрочем, для тех, кто не пройдет тест, возможна повторная платная пересдача. А значит, шанс на высшее образование есть у всех.

Авторы: Ирина Камышова, Канат Абильдин