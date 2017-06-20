На ЭКСПО 2017 прошел национальный день Финляндии

Сегодня национальный день на выставке провела Финляндия. Страна известна суровым климатом и отсутствием углеводородов. Несмотря на это, государство ныне одно из развитых в мире, к тому же успешно развивающее альтернативную энергетику. Асхат Ниязов узнал, чем согреваются финны долгими полярными вечерами.

Асхат Ниязов, корреспондент:

- Первое место в рейтинге самых «зеленых» стран мира. Первое место в области инноваций и второе место в мире в сфере чистых технологий. Только поэтому на мой взгляд уже стоит посетить финский павильон на Экспо 2017. Ну, что же, посмотрим, что приготовили организаторы.

После входа в павильон словно становится холоднее, и даже не от кондиционеров, а от интерьера. Он выполнен полностью в белых тонах, чтобы подчеркнуть доминирование в этой стране зимы. В белый цвет перекрашено дерево, из которого полностью сделан павильон и которого в этой скандинавской стране хоть пилорамой жуй. Пространство поделено на 4 основные зоны, все посвящены энергии.

Тем временем снаружи возле финского павильона прогуливается, а иногда раздает интервью настоящий Йоулупукки из Лапландии. Это финский Санта или Дед Мороз, или Аяз Ата если хотите. О его реальности можно судить по той же бороде. Настоящей метровой бороде. Сам трогал. Она такая огромная, что журналисты даже вешают на нее микрофоны и задают при этом неудобные вопросы.

Йоулупукки, финский Санта Клаус:

- Сюда я прилетел не на оленях, на самолете. Просто сейчас лето, а в рождество я, конечно, путешествую на оленях. Хоть и понимаю, что сейчас лето, но у вас здесь все равно очень жарко, в Лапландии сейчас всего 10 градусов.

Ну, и напоследок об очень интересном дереве, которое мы повстречали в павильоне. К нему крепят самые заветные желания, которые загадывают посетители выставки. На нем можно встретить, очень забавные, а иногда философские записки.

Как обещают сами финны, желания в этом павильоне обязательно сбудутся. Так что, кто еще не был, tervetuloa - это добро пожаловать на финском.

Авторы: Асхат Ниязов, Абдулла Исаев