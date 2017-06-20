Казахстан и Малайзия рассматривают совместные проекты в энергетике на миллиард долларов

Малайзия и Казахстан рассматривают совместные проекты в энергетике на миллиард долларов. Об этом стороны договорились на сессии недели возобновляемых источников энергии в павильоне Малайзии. Эти итоги уже смело можно отнести к долгосрочным экономическим эффектам от выставки ЭКСПО для Казахстана.

К слову, предыдущие выставки ЭКСПО, я подчеркну, специализированные выставки в японском городе Айчи и южнокорейском Есу имели масштабный экономический эффект.

ЭКСПО в Айчи спровоцировала строительный бум, в числе новостроек - международный аэропорт в Нагоя, построенный специально к выставке, и ставший крупным транспортным хабом. Чистый доход только за счет притока туристов, продажи билетов и сувениров, прибыли малого и среднего бизнеса составил больше 50-ти миллионов долларов.

ЭКСПО в маленьком Южнокорейском городке Есу обеспечила приток туристов, город включили в общий туристический маршрут по стране и построили несколько автобанов и железнодорожную ветку, которая сократила время в пути до Сеула. Прибыль от выставки в несколько раз превысила расходы на ее проведение.

Об экономическом эффекте ЭКСПО, помимо очевидных плюсов в виде притока туристов и прибыли от продажи билетов, мы спросили директора института экономики Азимхана Сатыбалдина.

Азимхан Сатыбалдин, директор института экономики МОН РК:

- Имиджевый аспект связан прежде всего с политикой и связан с тем, что Казахстан первая страна на пост-советском пространстве, которая проводит у себя ЭКСПО. Я думаю, социальный аспект заключается в том, что получают толчок к развитию те отрасли, которые мы у себя приложили бы очень много усилий, и понадобилось бы очень много времени. И третье, экономический аспект, он связан с тем, что все строительство ЭКСПО проводилось на материалах собственного производства. Мы проводили политику импортозамещения, и на этой основе сегодня объекты ЭКСПО построены, те же кирпичи, цемент, стройматериалы - все они были казахстанского производства.