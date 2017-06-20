Особой популярностью у посетителей ЭКСПО пользуется зона лучших практик

Хотелось бы добавить, что ЭКСПО – это не только видимая прибыль, но и неосязаемые возможности. В Астане сейчас собраны самые передовые технологии в сфере «зеленой» энергетики. Один из павильонов на ЭКСПО так и называется – павильон лучших практик.

Самые передовые, невероятные, порой на грани фантастики технологии для этого павильона выбирали тщательно. В итоге сегодня в нём представлены 24 проекта из 13-ти стран мира, способные изменить представление человечества о способах получения энергии. Татьяна Ковалева изучила самые интересные экспонаты.

Татьяна Ковалева, корреспондент:

Из 100 проектов выбрали 24 самых лучших. Вот, например, немецкая компания предлагает отапливать помещения с помощью льда. Звучит немного странно, но представьте себе это реальность. В специальном ледовом хранилище происходят естественные процессы замерзания и оттаивания воды, которые преобразуются в энергию для отопления и охлаждения здания. Это совершенно безвредно для окружающей среды, и главное – применяется такой дешевый ресурс, как самая обыкновенная вода.

Здесь электричество вырабатывают растения. Цветы выращивают на биопанелях. В процессе фотосинтеза в почве активизируются бактерии, которые высвобождают электроны, движение которых и образует электрический ток. Вот и получается, что садовый участок 10 на 10 метров может сгенерировать энергию для обеспечения электричеством одноэтажного дома.

Алима Бектаева, экскурсовод павильона:

- Когда электроды собирают электроны с корней растений, у нас образуется водород. И данная технология она связывает водород с окружающим нас кислородом. То есть у нас есть вода в качестве побочного эффекта. Это означает то, что эти растения смогут сами себя поливать.

Еще освещать здания здесь предлагают с помощью напольных плит, они преобразовывают энергию движения в электрическую.

Зульфат Мусалиева, учитель физики:

- Хотелось бы эту энергию получить у себя в школе, на практике однозначно использовать эту энергию. Это очень дешевая, прекрасная, доступная такая энергия. Мы сэкономили бы столько электричества только за счет огромного движения армии детей.

Такие технологии уже успешно используют во многих странах. Проходящие по аэропорту Хитроу пассажиры, к примеру, вряд ли догадываются, что каждый шаг не только приближает их к заветной цели, но и помогает администрации воздушной гавани немного сэкономить на электричестве.

Авторы: Татьяна Ковалева, Мейрамбек Ахмаханов