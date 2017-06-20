Этноаул в Приаралье готов встретить гостей ЭКСПО-2017

Иностранных гостей готовы встретить и в Приаралье. В числе главных туристических объектов региона – мемориальный комплекс «Коркыт ата». Чтобы привлечь туристов, здесь построили необычный этноаул, в котором будут знакомить гостей с национальными традициями, историей и культурой. За торжественной церемонией открытия наблюдала Райхан Тажибаева.

Райхан тажибаева, корреспондент

- Место, где пресекаются высокие технологии и история великой степи, уже давно привлекает паломников со всего мусульманского мира. Два года назад здесь открыли архитектурный комплекс «Коркыт ата». Ну, а сегодня появился еще один объект - этноаул.

Главный атрибут этноаула - юрты, в которых путникам предложат не только отдохнуть, но и отведать блюда национальной кухни. Здесь же им будет представлена возможность прикоснуться к древней культуре, посетить выставки ювелирных украшений и художественных произведений, увидеть уникальные творения ремесленников и мастеров ковроткачества. Объект станет местом, где гости смогут узнать обычаи, обряды и традиции казахского народа. К примеру, сегодня здесь прошли состязания по национальным видам спорта - кыз куу, тенге ілу, метание асычек и перетягивание каната. Своё мастерство показали и местные палуаны.

Серик Жаксыгулов, жырау:

- Мы сегодня говорим о духовной модернизации общества, а это, прежде всего, сохранение национального кода и поддержка народного творчества, через которое мы можем показать гостям ЭКСПО насколько богата и разнообразна наша культура, насколько сильны традиции и обычаи, которые поднимают дух, прививают любовь к Родине.

В программе сегодняшнего дня - также исполнение фольклорной музыки. Лучшие жыршы, исполнители жырау и терме подарили слушателям возможность насладиться завораживающим «пением» кобыза и причудливым звучанием древних инструментов.

Райхан Тажибаева, корреспондент:

- Словом, таких уникальных памятников культуры, как комплекс «Коркыт ата» в регионе немало. Область планирует сформировать целый туристический кластер вокруг древних городов Приаралья, космодрома «Байконур» и специальных природных зон, которые непременно вызовут большой интерес у отечественных и иностранных туристов.

Авторы: Райхан Тажибаева, Альхайдар Турлыханов