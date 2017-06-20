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МИК РК планирует создать сайт «Рухани жаңғыру»

  • 20.06.2017 20:39
МИК РК планирует создать сайт «Рухани жаңғыру»

Министерство информации и коммуникаций планирует создать сайт «Рухани жаңғыру». Об этом сегодня на  расширенном заседании Клуба журналистов Ассамблеи народа Казахстана рассказала председатель комитета ведомства.

По словам Нургуль Мауберлиновой, разработчики соберут на ресурсе всю информацию о наследии, которое несет сакральный, культурный, познавательный характер. Пользователи смогут почерпнуть интересную и полезную информацию о туристических местах Казахстана, познакомиться с историями успеха современников. Обратная связь будет работать в виде форума. Рассказали в министерстве и о реализации проекта «100 лиц», участвовать в котором может каждый желающий. Также в преддверии дня работника связи и информации в клубе журналистов АНК поздравили сотрудников СМИ за освещение деятельности организации. В числе награждённых за укрепление дружбы и межэтнического согласия и  корреспонденты Агентства «Хабар» - Руслан Идрисов, Данара Жуманова и Тлеукабыл Мынжасар.

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