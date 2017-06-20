По словам Нургуль Мауберлиновой, разработчики соберут на ресурсе всю информацию о наследии, которое несет сакральный, культурный, познавательный характер. Пользователи смогут почерпнуть интересную и полезную информацию о туристических местах Казахстана, познакомиться с историями успеха современников. Обратная связь будет работать в виде форума. Рассказали в министерстве и о реализации проекта «100 лиц», участвовать в котором может каждый желающий. Также в преддверии дня работника связи и информации в клубе журналистов АНК поздравили сотрудников СМИ за освещение деятельности организации. В числе награждённых за укрепление дружбы и межэтнического согласия и корреспонденты Агентства «Хабар» - Руслан Идрисов, Данара Жуманова и Тлеукабыл Мынжасар.
МИК РК планирует создать сайт «Рухани жаңғыру»
- 20.06.2017 20:39
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Министерство информации и коммуникаций планирует создать сайт «Рухани жаңғыру». Об этом сегодня на расширенном заседании Клуба журналистов Ассамблеи народа Казахстана рассказала председатель комитета ведомства.
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