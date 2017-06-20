Китайские журналисты снимут цикл передач о древних городах ЮКО

О том, что телеканал планирует подготовить передачи и документальный фильм о туристическом потенциале региона, его исторических, культурных и архитектурных памятниках, рассказали сотрудники китайского медиа-холдинга, посетившие Шымкент в рамках проведения международной выставки ЭКСПО. Сегодня члены китайской делегации познакомились с достопримечательностями Шымкента, а завтра выедут по специальному туристическому маршруту.

Джоу Хонг, продюсер CCTV:

- Мы давно наслышаны о древних городах Южного Казахстана, которые находятся на Великом Шелковом пути. И, пользуясь случаем, проведением выставки ЭКСПО, мы решили приехать сюда, на юг, чтобы своими глазами посмотреть на них. А потом, по возвращении на Родину, мы планируем познакомить с ними и нашу многомиллионную аудиторию. Надеемся, что нашим туристам будет интересно узнать о культуре Казахстана.