Пятый юбилейный благотворительный велопробег Charity Tour de Burabay состоялся в Акмолинской области.

600 из полутора тысяч участников прошли 30-километровую дистанцию по Щучинско-Боровской курортной зоне.

Также в рамках спортивного мероприятия состоялся аукцион, вырученные средства направят на оснащение детских медицинских и воспитательных учреждений. Участники пробега уверены, что спортивное мероприятие - одно из знаковых и ожидаемых событий в календаре добрых дел. По предварительным подсчетам, сумма собранных средств побьет все прежние рекорды и перевалит за 413 миллионов тенге с учетов взносов меценатов.

Асхат Абдуалиев, участник велопробега:

- Я уже участвую четвертый раз в этом мероприятии. Благотворительная деятельность, конечно, должна быть на высоком уровне. И наше общество должно серьезно относиться к этому вопросу. Радует, что есть такие фонды, которые обращают внимание на проблему детей с ДЦП.