Новый вокзал «Нұрлы жол» принял миллионного пассажира

Эти столичные «ворота» открылись только в мае этого года, значительно разгрузив транспортную развязку. Новый вокзал поучаствовал во всемирном архитектурном конкурсе и стал новой достопримечательностью и одним из символов Астаны.

6-уровневый комплекс занимает гигантскую площадь в 100 с лишним тысяч квадратных метров. Здесь есть паркинги, рассчитанные в общей сложности на 740 мест. Далее располагается выход на перрон, чуть выше – залы ожидания. Отдельные этажи предоставлены для кафе и ресторанов, а также для администрации вокзала и сотрудников.

Особый акцент администрация уделяет ценам в точках общепита. К примеру, самсу можно купить за 250 тенге, чай – за 100. Невысокую цену удается держать за счет большого количества точек и конкуренции.

Удобство и комфорт граждан – главный приоритет, говорит руководство вокзала. Особое внимание уделено инвалидам. Для передвижения людей с ограниченными физическими возможностями предусмотрены тактильные дорожки, информационное табло с использованием азбуки Брайля, специальные кассы.

Посетители в комнате отдыха есть всегда.

«Вокзал отличный. Мы боялись заблудиться, потому что он новый, незнакомый. Но, оказалось, бояться нечего, нам здесь все объяснили, сопроводили, показали, где можно передохнуть. Теперь нам не страшно, что не сможем найти поезд», – говорит пенсионер из Атырау Азигали Кемелбай, приехавший в столицу с семьей на лечение.

По всему вокзалу установлены указатели. Впрочем, если кто-то не сможет сориентироваться по табличкам, на помощь всегда придет улыбчивый персонал. Их средний возраст – не выше 30 лет. Все сотрудники прошли жесткий отбор. Практически все работники с высшим образованием, владеющие тремя языками. В книге жалоб и предложений особую гордость вызывает одна из последних записей, сделанная гражданкой США. Жительница Нью-Йорка горячо поблагодарила казахстанских сотрудников за то, что они помогли ей сориентироваться на вокзале, вызвали такси и вдобавок позвонили в гостиницу, где она остановилась, чтобы узнать о том, нормально ли добралась женщина из «Нұрлы жол» в отель. Всего беспрерывную работу вокзала обеспечивают более 1300 сотрудников. Они находятся в постоянном обучении. Нужно отметить, что и для сотрудников здесь созданы очень комфортные условия. В спецзоне – комната отдыха, душевые, кабинет для расслабления.

Новые технологии – отдельный раздел, требующий особого внимания. Здесь нет проблем с бесплатной подзарядкой телефона и выходом в интернет. В ближайшем будущем руководство планирует избавиться от точек на вокзале, где иногда плохо ловит сеть. По этому вопросу есть договор с операторами. Еще одной особенностью суперсовременного комплекса является ее кровля, площадь которой составляет 42 тысячи квадратных метров. Вся вода, скапливающаяся на крыше, проходит очистку, в дальнейшем ее используют для полива газонов. Энергосберегающие эскалаторы, если на них нет людей, замедляют ход либо приостанавливаются, что позволяет сэкономить энергию. В будущем через новый вокзал будет курсировать легкорельсовый транспорт (ЛРТ). Тем самым вокзал станет своеобразным пассажирским хабом. Линия свяжет центр города, восточную зону EXPO, Назарбаев университет и аэропорт.