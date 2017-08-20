Автокараван в честь 350-летия Қазыбек би стартовал в Карагандинской области

Автокараван «Қаз дауысты Қазыбек би жолымен: «Бабаларға тағзым!», состоящий из 28 участников на 7 автомобилях, стартовал в поселке Егиндыбулак, передает inform.kz.

В течение 13 дней автокараван посетит более 10 населенных пунктов нашей страны и Узбекистана.

Они проедут через Каркаралинск, Бухар-Жырауский, Жанааркинский и Улытауский районы, города Жезказган, Кызылорда, Туркестан, Ташкент, Навои, Шымкент, Тараз, Балхаш, Актогайский и Шетский районы. Финишируют в Караганде 30 августа.

Как пояснил руководитель управления по вопросам молодежной политики Карагандинской области Мирас Куттыбай, целью мероприятия является привлечение внимания молодежи к национальным обычаям и традициям, а также укрепление образа личности Қаздауысты Қазыбек би как великого политического деятеля и выдающегося оратора в сознании казахстанцев.

«В состав автокаравана вошла активная молодежь, творческие и общественные деятели, ученые, историки, представители средств массовой информации - всего 28 человек. Общая протяженность маршрута составляет 5 220 километров», - рассказал Мирас Куттыбай.

По пути маршрута желающие могут вносить свои искренние пожелания в книгу пожеланий «Ұлы дала үні». В ходе посещения населенных пунктов с участием представителей каравана пройдут митинги, возложения венков и цветов к мавзолеям и памятникам, встречи с молодежью, круглые столы, подписание меморандумов и другие мероприятия. Этими мероприятиями планируется охватить 30 тысяч человек.

Ожидается премьера спектакля «Казыбек би» Казахского драматического театра имени Сакена Сейфуллина, торжественное открытие выставки из фондов Национального музея Казахстана, на которой представят чапан Қаз дауысты Қазыбек би, а также издание книги в двух томах. Состоится премьера документального фильма, выпуск фотоальбома и многое другое.