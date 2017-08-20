Гости EXPO 2017 подарили велосипеды детям-сиротам Астаны - «Хабар» | Последние новости Казахстана, телепроекты
EXPO 2017 в Астане
USD/KZT 332,74
EUR/KZT 390,70
RUB/KZT 5,56
+7 (7172) 553 545
astananews@khabar.kz

Гости EXPO 2017 подарили велосипеды детям-сиротам Астаны

  • 20.08.2017 12:43
Гости EXPO 2017 подарили велосипеды детям-сиротам Астаны www.inform.kz

Гости международной выставки EXPO 2017 участвовали в благотворительной акции, организованной корейским павильоном на выставке, передает inform.kz.

В результате представители павильона Кореи посетили международную благотворительную организацию по поддержке детей-сирот «SOS Детские деревни Казахстана» и передали велосипеды, приобретенные при участии посетителей. 

В мероприятии участвовали руководитель службы поддержки клиентов Корейского Агентства по содействию торговле и инвестициям Сон Сок Ги, исполняющий обязанности национального директора корпоративного фонда «SOS Детские Деревни Казахстана» Дана Егешбаева и 30 детей.   

«Павильон Кореи запланировал данную программу в рамках Корпоративной социальной ответственности (КСО) для того, чтобы подарить детям велосипеды, собранные при помощи энергии посетителей EXPO. Программа КСО проводится в корейской культурной зоне на третьем этаже павильона Кореи. Посетителям сначала объясняют значение данной программы и затем предлагают принять участие в благотворительной акции по сбору велосипедов. В Национальный день Кореи прошла церемония подписания договора о благотворительной помощи в виде передачи собранных велосипедов в организацию «SOS Детские деревни», - рассказали организаторы. 

«Я желаю, чтобы вы выросли великими людьми в хорошей и доброй атмосфере Детской деревни SOS и стали той самой чистой энергией будущего, которая будет освещать весь мир. Также я хочу, чтобы в вашей памяти остались хорошие впечатления о Корее», - сказал Сон Сок Ги.  

Дана Егешбаева отметила, что «данный подарок, искренне собранный всеми посетителями, хорошо отражает в себе тему EXPO для следующего поколения». 

Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

Читайте также:

Ярмарка сельскохозяйственной продукции Жамбылской области пройдет в Астане Ярмарка сельскохозяйственной продукции Жамбылской области пройдет в Астане
В столице за полтора месяца трудоустроено 2,5 тысячи безработных В столице за полтора месяца трудоустроено 2,5 тысячи безработных
Британец приедет на выставку EXPO на электромобиле Британец приедет на выставку EXPO на электромобиле
Наверх

Популярные новости

Последние новости

Подписка на новости

Календарь

Соцсети

  1. TW
  2. FB
  3. BK

Приложение Хабар для iOS Приложение Хабар для Андроид

Хабар 24 Телеканал Kazakh TV  Телеканал ЕЛАРНА

яндекс.ћетрика

 Тумар EXPO 2017 Акорда Электронное правительство Казахстана

© 2017 Агентство «Хабар». Все права защищены.