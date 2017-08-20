Международный фестиваль Star of Asia проходит в Алматы - «Хабар» | Последние новости Казахстана, телепроекты
EXPO 2017 в Астане
USD/KZT 332,74
EUR/KZT 390,70
RUB/KZT 5,56
+7 (7172) 553 545
astananews@khabar.kz

Международный фестиваль Star of Asia проходит в Алматы

  • 20.08.2017 18:35
Международный фестиваль Star of Asia проходит в Алматы Фото: informburo.kz

Международный фестиваль уникального формата Star of Asia проходит в эти дни на высокогорном катке Медеу.

Мероприятие в рамках поддержки программы Президента «Рухани жаңғыру» дает старт празднованию Дня города Алматы. В первый день фестиваля зрители увидели выступление любимых казахстанских артистов, световое и лазерное шоу.

Сегодняшняя программа также обещает стать богатой на сюрпризы. Светодиодные костюмы, ретромобили, каскадеры, гимнасты, симфонический оркестр и неожиданные дуэты – это лишь малая часть того, что ждет зрителей фестиваля Star of Asia. Грандиозное шоу проходит в Алматы впервые. В прямом эфире его увидят 118 стран земного шара.

Адиль Лиян, ведущий красной дорожки международного фестиваля Star of Asia

- Организаторы постарались, чтобы на Медеу на сцене были бассейны, фонтаны, огромное количество пиротехники. В каждом номере участвует столько танцоров, столько реквизитов. Это надо смотреть. Это будет действительно колоссальный музыкальный праздник!

На сцену, выполненную в виде гигантского метеорита, поднимутся звезды более 8 государств – это исполнители из Китая, Турции, Азербайджана, Южной Кореи, Японии и других стран.

Адеми, певица

- Мне слово «фестиваль» больше нравится, чем слово «конкурс». Потому что всё равно на фестивале ты чувствуешь себя расслабленнее, выдаешь себя с положительной стороны, меньше нервов, меньше волнений. Мне очень нравится, что формат такой, международный, то есть приезжают артисты из других стран.

Али Окапов, певец

- Во-первых, международный уровень и статус. Во-вторых, возможность встретиться с таким огромным количеством телезрителей, зрителей концерта. Ну, и выступить на такой сцене, которая оснащена по последнему слову техники, – это, конечно, очень приятно.

В каждой постановке – особый смысл. Одна из самых трогательных частей фестиваля – песня Батырхана Шукенова в исполнении детского хора.

Асет Балгазин, солист хора «Бозторғай»

- Наш хор будет исполнять песню Батырхана Шукенова «Твои шаги». Мы очень горды, что поем песню такого великого человека.

Источник: Хабар 24

Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

Читайте также:

На старт гонки Tour of World Class Almaty вышло 800 участников На старт гонки Tour of World Class Almaty вышло 800 участников
В алматинском Ботаническом саду построят дополнительные оранжереи В алматинском Ботаническом саду построят дополнительные оранжереи
Фестиваль Star of Asia покажут в прямом эфире в 118 странах Фестиваль Star of Asia покажут в прямом эфире в 118 странах
Наверх

Популярные новости

Последние новости

Подписка на новости

Календарь

Соцсети

  1. TW
  2. FB
  3. BK

Приложение Хабар для iOS Приложение Хабар для Андроид

Хабар 24 Телеканал Kazakh TV  Телеканал ЕЛАРНА

яндекс.ћетрика

 Тумар EXPO 2017 Акорда Электронное правительство Казахстана

© 2017 Агентство «Хабар». Все права защищены.