Международный фестиваль Star of Asia проходит в Алматы

Международный фестиваль уникального формата Star of Asia проходит в эти дни на высокогорном катке Медеу.

Мероприятие в рамках поддержки программы Президента «Рухани жаңғыру» дает старт празднованию Дня города Алматы. В первый день фестиваля зрители увидели выступление любимых казахстанских артистов, световое и лазерное шоу.

Сегодняшняя программа также обещает стать богатой на сюрпризы. Светодиодные костюмы, ретромобили, каскадеры, гимнасты, симфонический оркестр и неожиданные дуэты – это лишь малая часть того, что ждет зрителей фестиваля Star of Asia. Грандиозное шоу проходит в Алматы впервые. В прямом эфире его увидят 118 стран земного шара.

Адиль Лиян, ведущий красной дорожки международного фестиваля Star of Asia

- Организаторы постарались, чтобы на Медеу на сцене были бассейны, фонтаны, огромное количество пиротехники. В каждом номере участвует столько танцоров, столько реквизитов. Это надо смотреть. Это будет действительно колоссальный музыкальный праздник!

На сцену, выполненную в виде гигантского метеорита, поднимутся звезды более 8 государств – это исполнители из Китая, Турции, Азербайджана, Южной Кореи, Японии и других стран.

Адеми, певица

- Мне слово «фестиваль» больше нравится, чем слово «конкурс». Потому что всё равно на фестивале ты чувствуешь себя расслабленнее, выдаешь себя с положительной стороны, меньше нервов, меньше волнений. Мне очень нравится, что формат такой, международный, то есть приезжают артисты из других стран.

Али Окапов, певец

- Во-первых, международный уровень и статус. Во-вторых, возможность встретиться с таким огромным количеством телезрителей, зрителей концерта. Ну, и выступить на такой сцене, которая оснащена по последнему слову техники, – это, конечно, очень приятно.

В каждой постановке – особый смысл. Одна из самых трогательных частей фестиваля – песня Батырхана Шукенова в исполнении детского хора.

Асет Балгазин, солист хора «Бозторғай»

- Наш хор будет исполнять песню Батырхана Шукенова «Твои шаги». Мы очень горды, что поем песню такого великого человека.

Источник: Хабар 24