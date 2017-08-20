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Новую методику замера радиации разрабатывают в Степногорске

  • 20.08.2017 22:00
Новую методику замера радиации разрабатывают в Степногорске

Ученые степногорской испытательной лаборатории начали разработку принципиально новой методики по замеру уровня радиации.

Исследования не ограничиваются лишь анализом воды или почвы. Специалисты могут проверить, к примеру, рабочие места и определить, насколько вредны организму человека оборудование и другие окружающие предметы. В создании уникальной методики, как заверяют специалисты, они применяют опыт западных коллег.

Аягоз Суюнова, начальник испытательной лаборатории

- Делаем радиологические анализы. Это альфа- и бета-изомеры, также изотопы и радионуклиды в воздухе, в воде, в почве. Помимо этого, еще ПХД-содержащее оборудование. Они в Казахстане как по стокгольмской системе. Вышел приказ, что не должно выходить ПХД-содержащее оборудование, поэтому мы до 2025 года, приказ подписан, мы должны контролировать, чтобы не превышало предельно допустимой концентрации. Если уже превышает, то это оборудование сдают на утилизацию.

Хусен Амриев, руководитель компании

- Мы вылетали в Германию на завод, который принимает ПХД-содержащее оборудование, и заключили контракт для вывоза, для утилизации ПХД-содержащего оборудования. Также мы занимаемся упаковкой ПХД-содержающего оборудования. С аксуским заводом уже три года работаем по упаковке ПХД-содержающего оборудования. На аксуском заводе, мы знаем, их 16 тысяч штук. На данный момент мы 5 тысяч штук упаковали. И в этом году еще 6 тысяч штук.

Источник: Хабар 24

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