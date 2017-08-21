В Восточном Казахстане издадут собственную Красную книгу исчезающих растений и животных. 

Биологи собирают материал о самых редких представителях флоры и фауны Восточного Казахстана, пишет yk-news.kz. Итогом кропотливой работы станет книга, которую передадут в каждое учебное заведение региона примерно в 2020 году. Тогда, надеются ученые, юные жители области будут, что называется, знать в лицо все нуждающиеся в охране виды и не станут бездумно собирать очередной букетик «подснежников», выехав за город на пикник.

Конечно, в Казахстане есть и большая республиканская Красная книга. Причем издания, по словам специалистов, два: одно посвящено редким животным, другое - растениям. Вот только доступа к этим книгам нет почти ни у кого.

«Красную книгу выпустили в 1984 году, а в 2015 году ее переиздали очень маленьким тиражом, - отметила проректор по стратегическому развитию и научной работе ВКГУ имени С. Аманжолова Анар Мырзагалиева. - Эти книги не дошли не только до школ, но даже до университетов, где обучают профильных специалистов».

Сейчас возможность обобщить материал появилась на уровне области.

«Ряд проектов осуществляется в рамках программы по модернизации общественного сознания. Один из них называется «Природа и природное наследие Восточного Казахстана», - продолжает Анар Мырзагалиева. - В нем участвует группа ученых из нашего университета. В результате работы мы планируем издать геоэкологический атлас Восточного Казахстана, Красную книгу историко-культурного наследия области и Красную книгу растений и животных. Дело в том, что сейчас население не знает виды, находящиеся на грани исчезновения. Уникальные растения истребляются. А ведь мы должны сохранить это богатство и передать его следующим поколениям».

Ботаники приводят примеры растений, которые оказались на грани исчезновения только из-за бесконтрольного сбора.

«Например, в ВКО растет так называемый маралий корень, который на самом деле носит имя левзея сафлоровидная, - говорит биолог. - Это сильнейшее лекарственное растение, которое по свойствам приравнивается к женьшеню. Местные жители издревле знают о его целебных свойствах. Но так как в народной медицине используется корневище растения, его выкапывают целиком. На восстановление популяции требуется от 20 до 25 лет. То есть сбор должен осуществляться с соблюдением правил: нужно оставлять достаточное количество растений для восстановления. К сожалению, когда мы выезжаем с экспедициями, то нередко встречаем людей, которые целенаправленно ищут маралий корень, например, в Катон-Карагайском парке. Или родиола розовая, которая осталась сейчас только в труднодоступных местах, куда можно добраться лишь на лошадях».

Есть в регионе и более знакомые всем «подснежники», которые на самом деле также относятся к исчезающим видам, находящимся под охраной государства.

«Среди раннецветущих можно отметить, например, голосемянник алтайский, который создает фон ярко-желтого цвета, или прострел раскрытый - это колокольчикообразный цветок сине-фиолетового цвета, - поясняет специалист. - Их просто рвут на букеты люди».

Отметим, что помимо бумажной версии Красную книгу планируют подготовить в электронном формате и разместить в открытом доступе на одном из областных сайтов.

Источник: inform.kz