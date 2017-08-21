В Восточном Казахстане издадут собственную Красную книгу исчезающих растений и животных - «Хабар» | Последние новости Казахстана, телепроекты
EXPO 2017 в Астане
USD/KZT 332,25
EUR/KZT 391,17
RUB/KZT 5,62
+7 (7172) 553 545
astananews@khabar.kz

В Восточном Казахстане издадут собственную Красную книгу исчезающих растений и животных

  • 21.08.2017 08:18
В Восточном Казахстане издадут собственную Красную книгу исчезающих растений и животных mycoweb.ru

В Восточном Казахстане издадут собственную Красную книгу исчезающих растений и животных. 

Биологи собирают материал о самых редких представителях флоры и фауны Восточного Казахстана, пишет yk-news.kz. Итогом кропотливой работы станет книга, которую передадут в каждое учебное заведение региона примерно в 2020 году. Тогда, надеются ученые, юные жители области будут, что называется, знать в лицо все нуждающиеся в охране виды и не станут бездумно собирать очередной букетик «подснежников», выехав за город на пикник.
Конечно, в Казахстане есть и большая республиканская Красная книга. Причем издания, по словам специалистов, два: одно посвящено редким животным, другое - растениям. Вот только доступа к этим книгам нет почти ни у кого.

«Красную книгу выпустили в 1984 году, а в 2015 году ее переиздали очень маленьким тиражом, - отметила проректор по стратегическому развитию и научной работе ВКГУ имени С. Аманжолова Анар Мырзагалиева. - Эти книги не дошли не только до школ, но даже до университетов, где обучают профильных специалистов».
Сейчас возможность обобщить материал появилась на уровне области.

«Ряд проектов осуществляется в рамках программы по модернизации общественного сознания. Один из них называется «Природа и природное наследие Восточного Казахстана», - продолжает Анар Мырзагалиева. - В нем участвует группа ученых из нашего университета. В результате работы мы планируем издать геоэкологический атлас Восточного Казахстана, Красную книгу историко-культурного наследия области и Красную книгу растений и животных. Дело в том, что сейчас население не знает виды, находящиеся на грани исчезновения. Уникальные растения истребляются. А ведь мы должны сохранить это богатство и передать его следующим поколениям».

Ботаники приводят примеры растений, которые оказались на грани исчезновения только из-за бесконтрольного сбора.

«Например, в ВКО растет так называемый маралий корень, который на самом деле носит имя левзея сафлоровидная, - говорит биолог. - Это сильнейшее лекарственное растение, которое по свойствам приравнивается к женьшеню. Местные жители издревле знают о его целебных свойствах. Но так как в народной медицине используется корневище растения, его выкапывают целиком. На восстановление популяции требуется от 20 до 25 лет. То есть сбор должен осуществляться с соблюдением правил: нужно оставлять достаточное количество растений для восстановления. К сожалению, когда мы выезжаем с экспедициями, то нередко встречаем людей, которые целенаправленно ищут маралий корень, например, в Катон-Карагайском парке. Или родиола розовая, которая осталась сейчас только в труднодоступных местах, куда можно добраться лишь на лошадях».

Есть в регионе и более знакомые всем «подснежники», которые на самом деле также относятся к исчезающим видам, находящимся под охраной государства.

«Среди раннецветущих можно отметить, например, голосемянник алтайский, который создает фон ярко-желтого цвета, или прострел раскрытый - это колокольчикообразный цветок сине-фиолетового цвета, - поясняет специалист. - Их просто рвут на букеты люди».

Отметим, что помимо бумажной версии Красную книгу планируют подготовить в электронном формате и разместить в открытом доступе на одном из областных сайтов. 

Источник: inform.kz

Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

Читайте также:

В Шымкенте построят 7 дорожных развязок В Шымкенте построят 7 дорожных развязок
Музей Абая войдет в проект «Духовные святыни Казахстана» Музей Абая войдет в проект «Духовные святыни Казахстана»
Пляжные зоны Усть-Каменогорска не готовы к купальному сезону Пляжные зоны Усть-Каменогорска не готовы к купальному сезону
Наверх

Популярные новости

Последние новости

Подписка на новости

Календарь

Соцсети

  1. TW
  2. FB
  3. BK

Приложение Хабар для iOS Приложение Хабар для Андроид

Хабар 24 Телеканал Kazakh TV  Телеканал ЕЛАРНА

яндекс.ћетрика

 Тумар EXPO 2017 Акорда Электронное правительство Казахстана

© 2017 Агентство «Хабар». Все права защищены.