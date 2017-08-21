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В Восточно-Казахстанской области продолжается газификация населённых пунктов

  • 21.08.2017 10:21
В Восточно-Казахстанской области продолжается газификация населённых пунктов

В Восточно-Казахстанской области продолжается газификация населённых пунктов.

Жителям сел больше не придётся запасаться углём и дровами - до конца года «голубым» топливом обеспечат жителей Зайсана и еще шести аулов.
В дом Оралбаевых газ провели одним из первых, еду теперь здесь готовят на плите, а сарай для хранения угля переоборудовали под амбар. В семье уже подсчитали выгоду, затраты на отопление уменьшатся в два раза.
Шаймардан Оралбаев, житель г.Зайсан:
- За зиму мы сжигали 8-9 тонн угля, вместе с баней выходило 10 тонн. По 10 тысяч тенге за каждую, в итоге отдавали 100 тысяч. Газ обойдётся нам в 6-7 тысяч тенге, за 7 месяцев это не больше 50 тысяч тенге.
Мунира Оралбаева,  жительница г.Зайсан:
- Много лет проработала учителем в школе. Зимой, в сильные морозы, ходили за углём, растапливали печки, после уроков выносили золу, а теперь все эти трудности остались позади.
Магистральную ветку сейчас протягивают в два городских микрорайона. К слову, «голубым» топливом обеспечат еще девять населённых пунктов Зайсанского района. На их газификацию из республиканской казны выделено больше миллиарда тенге.
Бакытбек Булакбаев, представитель подрядной организации:
- Мы параллельно работаем на другом участке, называется Заречный, объект будет сдан в эксплуатацию в срок, согласно графику к 1 октября, то есть газификация города Зайсан будет завершена к 1 октября.
Сегодня за один кубометр природного газа жители региона платят 11 тенге 22 тиына. К радости потребителей, тариф не будут трогать в ближайшие пять лет. К такому соглашению по итогам публичных слушаний пришли местные власти с поставщиком «голубого» топлива.
Авторы: Лейла Ауесова, Болат Кокенайулы

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