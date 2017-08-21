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Меценат из Актауской области помогает сельчанам

  • 21.08.2017 20:00
Меценат из Актауской области помогает сельчанам

В селе Таучик Мангистауской области 100 детей уже совсем скоро пойдут в новый садик.

Его строительство практически завершено. Детский сад стал подарком от местного бизнесмена Айбека Косуакова односельчанам. К слову, это далеко не первый объект, который предприниматель построил в селе на собственные средства. 

В садике завершают отделочные работы, и уже к началу нового учебного года двухэтажное здание на 100 мест сдадут в эксплуатацию. Всего же в очереди на получение места в детском саду в селе Таучик стоят больше 200 детей. 

Зульфия Маралбекова, жительница села Таучик:

- У меня двое детей – двух и четырех лет. Вот уже три года мы стоим в очередь в детский сад. Но из-за нехватки мест старший всё это время сидит дома. Я очень рада, что теперь благодаря нашему односельчанину Айбеку Косуакову в селе откроется новый детский сад. Тогда я спокойно смогу работать, зная, что мои дети под присмотром.

Несколько лет назад в селе возвели первый в районе Дом ветеранов. Это тоже подарок Айбека Косуакова аксакалам. 

Кушикбай Сагатов, председатель Совета ветеранов села Таучик:

- Мы благодарны Айбеку Косуакову за заботу о старшем поколении. Теперь этот Дом ветеранов стал любимым местом для встреч аксакалов. Здесь мы можем пообщаться, отпраздновать какое-то событие, ведь для нас очень важно понимать, что мы не одни.

После окончания института Айбек Косуаков не остался в городе, а вернулся в родное село – продолжать дело отца. Теперь семейный бизнес – крупное хозяйство по разведению верблюдов. 

Айбек Косуаков, предприниматель:

- Я считаю, что раз у меня есть бизнес и средства, значит я должен помогать моим землякам.

Помог предприниматель и благоустроить сельский парк. 

Авторы: Ольга Золотых, Ренат Дусалиев

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