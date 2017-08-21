В Приаралье археологи нашли каменную статую кобыза - «Хабар» | Последние новости Казахстана, телепроекты
EXPO 2017 в Астане
USD/KZT 332,25
EUR/KZT 391,17
RUB/KZT 5,62
+7 (7172) 553 545
astananews@khabar.kz

В Приаралье археологи нашли каменную статую кобыза

  • 21.08.2017 20:31
В Приаралье археологи нашли каменную статую кобыза

В Приаралье около мемориального комплекса Коркыта ата найдена статуя кобыза.

По прогнозам учёных, реликт относится к эпохе огузов. Каменная скульптура, размером в 40 сантиметров выполнена из песчаника и украшена бусинами.

Ценный артефакт обнаружен в ходе археологических исследований на месте, где в IX-X веках располагался портовый город Сортобе. 60% древнего селения, некогда огороженного огромной защитной стеной, было смыто водой.

Сейчас здесь ведутся археологические раскопки, во время которых, говорят специалисты, могут появиться новые данные о происхождении великого Коркыта. Все найденные экспонаты, по их словам, будут изучены и переданы в музей.

Агабек Назаров, искусствовед:

- Предположения разные, но я как художник в этих очертаниях вижу именно этот музыкальный инструмент. Природным творением статую не назовёшь. Тут видна ручная работа. Края и задняя часть статуи отшлифованы. 

Сергей Болелов, старший научный сотрудник государственного музея востока г. Москвы:

- Для нас основной целью здесь является полностью выявить всю стратиграфию, все наслоения слоёв культурных и уловить тот комплекс, тот момент перехода от жетыасарской культуры к огузской. Могу сказать, что на территории Центральной Азии подобной культуры просто нет. Это точно совершенно.

Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

Читайте также:

Возобновились раскопки древнего городища Сарайшык Возобновились раскопки древнего городища Сарайшык
Археологи ВКО воссоздают облик царицы саков Археологи ВКО воссоздают облик царицы саков
В городище Отырар найдены древние артефакты В городище Отырар найдены древние артефакты
Наверх

Популярные новости

Последние новости

Подписка на новости

Календарь

Соцсети

  1. TW
  2. FB
  3. BK

Приложение Хабар для iOS Приложение Хабар для Андроид

Хабар 24 Телеканал Kazakh TV  Телеканал ЕЛАРНА

яндекс.ћетрика

 Тумар EXPO 2017 Акорда Электронное правительство Казахстана

© 2017 Агентство «Хабар». Все права защищены.