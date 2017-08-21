В Приаралье археологи нашли каменную статую кобыза

По прогнозам учёных, реликт относится к эпохе огузов. Каменная скульптура, размером в 40 сантиметров выполнена из песчаника и украшена бусинами.

Ценный артефакт обнаружен в ходе археологических исследований на месте, где в IX-X веках располагался портовый город Сортобе. 60% древнего селения, некогда огороженного огромной защитной стеной, было смыто водой.

Сейчас здесь ведутся археологические раскопки, во время которых, говорят специалисты, могут появиться новые данные о происхождении великого Коркыта. Все найденные экспонаты, по их словам, будут изучены и переданы в музей.

Агабек Назаров, искусствовед:

- Предположения разные, но я как художник в этих очертаниях вижу именно этот музыкальный инструмент. Природным творением статую не назовёшь. Тут видна ручная работа. Края и задняя часть статуи отшлифованы.

Сергей Болелов, старший научный сотрудник государственного музея востока г. Москвы:

- Для нас основной целью здесь является полностью выявить всю стратиграфию, все наслоения слоёв культурных и уловить тот комплекс, тот момент перехода от жетыасарской культуры к огузской. Могу сказать, что на территории Центральной Азии подобной культуры просто нет. Это точно совершенно.