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Эксперт из Британии назвал EXPO 2017 невероятным достижением Казахстана

  • 21.08.2017 21:13
Эксперт из Британии назвал EXPO 2017 невероятным достижением Казахстана

Среди миллионов посетителей международной специализированной выставки много иностранных гостей.

Ллойд Пакстон в их числе. Эксперт из Великобритании много путешествует. Приехав в Астану в этот раз, говорит, что был очень впечатлён. 

Ллойд Пакстон, британский эксперт:

- Это невероятно! Я впервые был в Астане 15 лет назад, и то, как выросла столица, те изменения, которые я вижу - это потрясающе. У Президента Нурсултана Назарбаева всегда было четкое видение будущего, и его видение EXPO впечатляет. Это великолепное достижение. Многие люди видят, но немногие это могут воплотить. А Президент Назарбаев свое видение сделал абсолютной реальностью. Казахстану в этом повезло. У вас есть лидер, который способен не только представить лучшее будущее для своей страны, но и воплотить его в жизнь.

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