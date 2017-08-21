Эксперт из Британии назвал EXPO 2017 невероятным достижением Казахстана

Ллойд Пакстон в их числе. Эксперт из Великобритании много путешествует. Приехав в Астану в этот раз, говорит, что был очень впечатлён.

Ллойд Пакстон, британский эксперт:

- Это невероятно! Я впервые был в Астане 15 лет назад, и то, как выросла столица, те изменения, которые я вижу - это потрясающе. У Президента Нурсултана Назарбаева всегда было четкое видение будущего, и его видение EXPO впечатляет. Это великолепное достижение. Многие люди видят, но немногие это могут воплотить. А Президент Назарбаев свое видение сделал абсолютной реальностью. Казахстану в этом повезло. У вас есть лидер, который способен не только представить лучшее будущее для своей страны, но и воплотить его в жизнь.