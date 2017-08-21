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В «Air Astana» прокомментировали возврат самолета рейса Баку-Алматы

  • 21.08.2017 21:00
В «Air Astana» прокомментировали возврат самолета рейса Баку-Алматы Flickr

Некоторое время назад стало известно, что самолёт национального перевозчика «Air Astana», следовавший рейсом Баку-Алматы, вынужденно вернулся в порт вылета.

В самой авиакомпании агентству «Казинформ» сообщили, что произошло это по техническим причинам, и заверили, что предоставят пассажирам дополнительный борт.

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