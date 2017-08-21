Ж.Касымбек назвал причину крушения самолета в Алматинской области

Товар, 48 кг изделий из золота и серебра, везли из Стамбула.

Причиной крушения учебного самолета «Технам-2002» в Алматинской области могли стать воздушные потоки. Они периодически возникают на аэродроме Азем из-за близости гор. Об этом сегодня заявил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек. Легкомоторный самолет разбился утром 10 августа вблизи Алматы. В результате трагедии погибли пилот-инструктор и курсант.

В Усть-Каменогорске возобновят поставки битума для дорожных работ. О его резком подорожании, в программе «Итоги дня» мы рассказывали 16 августа. Из-за отсутствия и высокой стоимости нефтепродукта на несколько недель был остановлен ямочный ремонт 20 городских улиц и проспектов. И вот сегодня стало известно, что больше 2 тысяч тонн дорожного материала из Павлодара в город поступит.

В Актюбинской области к первому сентября откроется девять новых школ, ещё пять сдадут в эксплуатацию до конца года. После их открытия решится проблема трёхсменного обучения. Капитальный и текущий ремонт проводится в 39 учебных заведениях. А вот вопрос с дефицитом кадров в школах области пока не решен. В регионе открыты 82 вакансии. Не хватает учителей русского языка и литературы, математики, физики и начальных классов.

В Талдыкоргане прошел международный фестиваль современных танцев «Silk way». В этом году он приурочен к выставке EXPO в Астане и принял танцоров стран Центральной Азии. Судили соревнования их знаменитые коллеги из США, Франции и Германии. Конкурс проходил как среди профессионалов, так и среди новичков. Общий призовой фонд превышает 3 миллиона тенге.