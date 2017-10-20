Эксперты комментируют инициативу Кыргызстана о проведении переговоров

В частности, заместитель директора КИСИ Саната Кушкумбаева, даже вступив в ЕАЭС Кыргызстан, не соблюдал некоторые нормы и требования по качеству, контролю и передвижению товаров внутри союза. А это в свою очередь наносило ущерб союзной экономике.

Санат Кушкумбаев, заместитель директора КИСИ при Президенте РК

- При вступлении Кыргызстан взял на себя обязательства по улучшению таможенного администрирования, установлении фитосанитарного, ветеринарного контроля и так далее. Речь идет о том, что кыргызские товары и товаропроизводители имеют доступ на рынки Казахстана, России и других стран ЕАЭС.

Константин Сыроежкин, главный научный сотрудник КИСИ при Президенте РК

- Чем меньше эмоций, тем более на таком уровне, тем лучше для стран. Конечно, договариваться надо.

Алибек Бакаев, директор департамента общеазиатского сотрудничества МИД РК

- Дальше мы будем, как и всегда дружить, совместно работать. Две стороны договорились, встретились, переговорили, пришли к конкретным результатам. Я уверен, что взаимоотношения между Казахстаном и Кыргызстаном продолжатся в том же добром, добрососедском, взаимовыгодном русле.