В Актобе на кладбищах снизили цены на погребальные услуги

После передачи городских и сельских погостов в доверительное управление, бизнесмены из единого центра ритуальных услуг подняли расценки в три раза. Тогда к корреспондентам Агентства «Хабар» обратились жители Курайлинского сельского округа, которых возмутили новые расценки на погребальные услуги.

Нагымжан Алдияров, заместитель акима Актобе

- Для сельских округов по захоронению на сегодняшний день установлено 30 тысяч тенге, по городу установлено 80 тысяч тенге. Почему в городе дорого? Потому что мы сейчас в городской черте начали ограждение кладбища, содержать все это выходит, конечно, в приличные расходы.