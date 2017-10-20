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В Актобе на кладбищах снизили цены на погребальные услуги

  • 20.10.2017 22:15
В Актобе на кладбищах снизили цены на погребальные услуги

В Актобе поставили точку в скандальном вопросе о тарифах на кладбищах.

После передачи городских и сельских погостов в доверительное управление, бизнесмены из единого центра ритуальных услуг подняли расценки в три раза. Тогда к корреспондентам Агентства «Хабар» обратились жители Курайлинского сельского округа, которых возмутили новые расценки на погребальные услуги.

Нагымжан Алдияров, заместитель акима Актобе

- Для сельских округов по захоронению на сегодняшний день установлено 30 тысяч тенге, по городу установлено 80 тысяч тенге. Почему в городе дорого? Потому что мы сейчас в городской черте начали ограждение кладбища, содержать все это выходит, конечно, в приличные расходы.

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