Кладбище затонувших кораблей в Каспии представляет угрозу для судоходства

Кладбище кораблей в северной части Каспийского моря стало излюбленным местом для браконьеров. Через него на малотоннажных судах он уходят от погони.

Пограничники же пройти по участку моря вблизи бухты Баутино не могут.

Ольга Золотых, корреспондент

- После распада союза и соответственно банкротства фирм, занимающихся утилизацией судов, вся их потонувшая собственность осталась гнить - затопленная полностью или частично. Поэтому вот уже более 30 лет здесь существует кладбище затонувших кораблей.

Эти ржавые понтоны, баржи и катера когда-то бороздили Каспийское море. Сейчас груда металла лежит на берегу Баутинской бухты или чуть дальше в море. В прошлом году несколько крупных судов утилизировали за счет компаний. На оставшиеся в районном бюджете денег пока нет. Но корабли на берегу не создают особых трудностей для передвижения судов. Главная опасность вот здесь.

Этот «Бермудский треугольник» в северной части Каспия обходят десятой дорогой все суда. Пограничники называют его «район 200». В течение нескольких десятков лет вооруженные силы бывшего СССР проводили тренировки ракетных кораблей – списанные суда служили мишенями. Все они так и остались в море - одни над водой, другие, представляющие сейчас наибольшую опасность, – на морском дне.

Алибек Каюпов, начальник РУ БОХР ПС КНБ РК

- На сегодняшний день те корабли, катера, которые у нас используются, имеют ограничения на вход в эти районы, так как мы не можем рисковать жизнью, здоровьем наших людей. Опасаемся того, что они могут наткнуться на эти железные преграды, которые находятся под водой. Сейчас эти корабли стоят на площади 1 на 1 квадратных километра, но сам район в пределах 200 квадратных километров закрыт.

Четыре года назад здесь чуть не произошла трагедия – пограничный катер, который преследовал браконьеров, напоролся днищем на один из затонувших кораблей. Экипаж спасся чудом. Зато браконьерские байды с небольшой осадкой ловко маневрируют среди затопленных кораблей. Через этот участок идут на нерест осетровые, поэтому браконьеры и ставят там сети. Для военных моряков же вход закрыт.

Алибек Каюпов, начальник регионального управления береговой охраны ПС КНБ РК

- Не заходить в этот район мы не можем, но и заходить туда сейчас опасно.

Работы по подъему затопленных кораблей возложены на министерство по инвестициям и развитию республики. На сегодня этот участок полностью обследован.

Нурбол Ерманов, руководитель морской администрации портов Актау и Баутино

- Подъем этих судов запланировано на 2019-20 годы. Около 36 судов затонувших, все их места установлены.

Участок хоть и исследован, но опасные места пока не обозначены на морских картах. Поэтому теперь основное требование пограничников – отметить участки с затопленными полностью кораблями.

Автор: Ольга Золотых, оператор: Саламат Бекбаев