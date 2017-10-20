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В столице прошла детская паралимпиада

  • 20.10.2017 22:46
В столице прошла детская паралимпиада

В Астане прошли детские паралимпийские игры. В программе соревнований - 5 видов спорта, в которых принимают участие подростки с различными физическими отклонениями.

Призовые места в волейболе разыгрывали дети с нарушением слуха, лучших в беге на дистанции определяли среди спортсменов с проблемами зрения. Кроме этого, дети соревновались в шахматах, плавании и танцах на колясках. На паралимпиаду собрались подростки в возрасте от 12 до 18 лет из 5 регионов и столицы.

Султан Айтжанов, заместитель исполнительного директора Фонда Первого Президента РК

- Дети очень рады, рады их родители, тренерский состав. Ребята приехали с волей к победе и еще раз доказать, на что они способны. Общаясь каждый раз с этими ребятами, каждый раз убеждаешься, что их шаги - это большие шаги и тренеров, и их родителей.

 
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