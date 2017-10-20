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Около 2 миллионов детей в стране охвачено дополнительным образованием

  • 20.10.2017 23:00
Около 2 миллионов детей в стране охвачено дополнительным образованием

Около 40 процентов детей в Казахстане посещают спортивные секции, кружки и прочие внешкольные занятия.

Охватить всех, а это более 5 миллионов, пока не удается. Чаще всего родителям не по карману занять своего ребенка полезным досугом.

После успешных выступлений первого состава «Барыса» в КХЛ сотни мальчишек загорелись желанием выйти на лед. 9-летнему Кариму тренера пророчат чемпионское будущее.

Карим Елемесов, воспитанник ДЮСШ «Барыс-2009»

- Конечно, понимаю, травмы могут быть разные, как в боксе. Но это хоккей, это для мужчин, мы сможем вытерпеть.

Терпит и отец хоккеиста. Только уже боль финансовую. Одни коньки могут обойтись почти в 100 тысяч тенге.

Серик Елемесов, отец Карима Елемесова

- Очень дорогой вид спорта. Коньки, клюшка, шлем, нагрудники - мы все заказываем из США. В общем собрать ребенка выходит 200 тысяч каждый год.

И это не считая поездок на соревнования. Родители, как правило, едут вместе с детьми.

Болеслав Демидович, тренер 

- В дальнейшем школа помогает ребятам, которые становятся постарше, которые заканчивают начальное обучение и растут.

Дамир Абуов, корреспондент 

- Столичный дворец школьников – огромный центр, где любой ребенок может найти занятие по душе. Здесь есть все, начиная от планетария и театра, заканчивая секциями мотокросса и картинга. Каждый месяц этот комплекс посещают свыше 10 тысяч человек.

Дворец государственный и занять ребенка здесь намного проще и дешевле. Есть бесплатные кружки, вроде игры «Тогыз кумалак», обучению приемам борьбы или циркового искусства. Стоит 7 тысяч тенге. Это среднемесячная цена во дворце. 

Владислав Ли, заместитель директора Дворца школьников города Астаны 

- Самая дорогая цена – это 14 тысяч, когда ребенок занимается профессионально. В два раза больше по времени, чем в простой группе.

Именно отсюда начался взлет карьеры чемпионки Казахстана по спортивно-бальным танцам Софьи Задорожной. Этот вид спорта девушка считает очень дорогим. Успех стоит больших вложений.

Софья Задорожная, танцор спортивно-бальных танцев 

- Все зависит от уровня пары. Она может заниматься 3 раза в неделю на общих занятиях, также она может заниматься каждый день с зарубежными педагогами, она может выезжать на самые престижные соревнования. Это очень дорого. Перелет, проживания - все оплачивают родители. Может достигать и миллиона тенге в месяц.

Свой миллион старается накопить школьник из Астаны Елшибек Анарбай. У мальчика цель – стать гроссмейстером шахмат. Дома он без труда обыгрывает компьютер, а занятия с тренером не бесплатные. 

Елшибек Анарбай, ученик 3 класса 

- Я уже накопил 14 тысяч тенге. Я могу не купить что-то в буфете и платить только за проезд.

Родители ничего поделать не могут. Такой характер. С накопленных денег Елшибек оплатил занятия и уже показывает неплохие результаты. 

Роулан Манкеев, тренер по шахматам 

- Я думаю, 28 числа будет турнир, он будет там участвовать.

Дополнительным образованием в Казахстане охвачены почти 2 миллиона детей. В стране действуют свыше тысячи внешкольных организаций. Например, в Таразе сразу три центра для досуга работают бесплатно.

Раиса Шер, директор центра дополнительного образования

- Участие детей в таких мероприятиях позволяет научиться общаться друг с другом, научиться планировать свое время, ставить задачи, достигать их, и самое главное - ребенок ищет то, что ему по душе и идет туда, где ему нравится, интересно. Вот в этом и заключается смысл дополнительного образования.

Занять детей сегодня можно чем угодно и где угодно. Выбор огромный. Другое дело, что родители и сам ребенок хотят получить от кружка или спортивной секции. Чем выше цели, тем больше затрат. Впрочем, инвестиции в ребенка в любое время были самым правильным вложением. 

Авторы: Дамир Абуов, Анастасия Сулейманова, Аманжол Байгазин и Толеген Байкенов

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