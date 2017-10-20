В Невеле отметили 95-летие Маншук Маметовой

Среди участников были и павлодарцы, которые проводят военно-патриотические поездки для молодежи.

Для воспитанницы невельской школы искусств Ани Бутман Маншук Маметова - главный кумир в жизни. Девочка, мечтающая стать такой же храброй, как легендарная пулеметчица, ко всему относится очень серьезно. Все свободное время Аня посвящает репетициям и творчеству, а на конкурсе «Наша Маншук» выиграла первое место.

Анна Бутман, победительница конкурса «Наша Маншук»

- Подвиг Маншук Маметовой для нашей земли очень велик, она сделала очень многое, поэтому мы должны гордиться и чтить память такого человека.

Семилетний Кирилл никогда не был на месте гибели Маншук. И готовясь к конкурсу художников, вместо смерти и войны решил изобразить жизнь. По словам мальчика, рисунок он увидел во сне.

Кирилл Коротков, лауреат конкурса юных художников

- А еще были высокие горы, самые высокие горы – это детство Маншук Маметовой.

Имя Маншук одинаково дорого как для казахстанцев, так и всех жителей невельской земли, говорят поисковики. Вот и на этот раз по традиции ребята отправились к деревне Заиванье, где она приняла последний бой.

Иван Малахов, боец поискового отряда «Гвоздика»

- У нас в Невеле, конкретно, сейчас спроси у любого человека, у любого ребенка, у любого абсолютно: кто такая Маншук Маметова? Они все скажут, что это Герой Советского Союза, чтят память Маншук Маметовой, героизм. Это без вопросов.

Салауат Темирболат-улы, корреспондент

- Это та самая стратегическая высота 173.7, из-за которой в октябре 1943 года развернулись ожесточенные сражения. Роте, в которой служила Маншук Маметова, предстояло непросто захватить эту позицию, но и любой ценой удерживать ее. И сегодня спустя 74 года здесь можно найти вот такие вот фрагменты колючей проволоки, а вокруг видны следы блиндажей и окопов.

Молодой ученый из Павлодарского госуниверситета имени Торайгырова Аслан Азербаев специально приехал в Невель. В планах – не только поднятие останков и изучение военных архивов, но и выезды по местам боевой славы воинов-казахстанцев.

Аслан Азербаев, старший преподаватель кафедры истории Казахстана ПГУ имени С.Торайгырова

- Нужно воспитывать молодежь на их примере, чтобы они ближе прикоснулись к истории, побывали на братских могилах, своими глазами увидели места сражений.

Памятный митинг в честь 95-летия Маншук Маметовой и 74-летия ее подвига, организованного администрацией района, собрал едва ли не весь город. Здесь на центральном воинском захоронении покоятся сотни солдат и офицеров, в том числе легендарный полковник Абылхаир Баймульдин и снайпер Ибраим Сулейменов.

Виктория Шлапакова, активистка всероссийского молодежно-патриотического движения «Юнармия»

- Родители назвали меня Виктория, это означает победа. И мне кажется, они меня так называли, потому что я похожа на Маншук Маметову.

Москва, Ярославль, Кострома, Иваново - почтить память Маншук приехала и большая делегация российских казахов. Они договорились вновь встретиться в Невеле уже на 75-летие освобождения города от фашистов.

Авторы: Салауат Темирболат-улы, Самат Оспанов и Марат Игликов