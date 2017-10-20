Модернизация 3.0: на казахский язык переведены первые 18 учебников - «Хабар» | Последние новости Казахстана, телепроекты
Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность
USD/KZT 334,80
EUR/KZT 392
RUB/KZT 5,83
+7 (7172) 553 545
astananews@khabar.kz

Модернизация 3.0: на казахский язык переведены первые 18 учебников

  • 20.10.2017 23:30
Модернизация 3.0: на казахский язык переведены первые 18 учебников

На казахский язык переведены первые 18 учебников из 100 запланированных в рамках модернизации общественного сознания «Рухани жанғыру».

Об этом стало известно на научно-практической конференции по вопросам, возникающим при переходе казахского алфавита на латинскую графику. Книги по философии, бизнесу и экономике предназначены для высших учебных заведений. В процессе перевода были задействованы больше сотни ученых-преподавателей. Каждое издание будет выпущено тиражом в 10 тысяч экземпляров.

Рауан Кенжеханулы, исполнительный директор Национального бюро переводов

- Это научный перевод, в который обязательно должны быть вовлечены люди, которые будут завтра этими учебниками пользоваться в аудиториях, это преподаватели, ученые, работающие в наших вузах. И в создании первой версии текстов участвуют они. Далее такой текст должен пройти научную экспертизу, ну и, конечно же, литературная редакция.

 
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

Читайте также:

Депутаты Мажилиса поделились мнением о переходе казахского языка на латиницу Депутаты Мажилиса поделились мнением о переходе казахского языка на латиницу
Жители регионов страны продолжают обсуждать проект алфавита на основе латиницы Жители регионов страны продолжают обсуждать проект алфавита на основе латиницы
Ученые назвали переход на латиницу историческим фактом Ученые назвали переход на латиницу историческим фактом
Наверх

Популярные новости

Последние новости

Календарь

Соцсети

  1. TW
  2. FB
  3. BK

Приложение Хабар для iOS Приложение Хабар для Андроид

Хабар 24 Телеканал Kazakh TV  Телеканал ЕЛАРНА

яндекс.ћетрика

 Тумар EXPO 2017 Акорда Электронное правительство Казахстана

© 2017 Агентство «Хабар». Все права защищены.