Модернизация 3.0: на казахский язык переведены первые 18 учебников

Об этом стало известно на научно-практической конференции по вопросам, возникающим при переходе казахского алфавита на латинскую графику. Книги по философии, бизнесу и экономике предназначены для высших учебных заведений. В процессе перевода были задействованы больше сотни ученых-преподавателей. Каждое издание будет выпущено тиражом в 10 тысяч экземпляров.

Рауан Кенжеханулы, исполнительный директор Национального бюро переводов

- Это научный перевод, в который обязательно должны быть вовлечены люди, которые будут завтра этими учебниками пользоваться в аудиториях, это преподаватели, ученые, работающие в наших вузах. И в создании первой версии текстов участвуют они. Далее такой текст должен пройти научную экспертизу, ну и, конечно же, литературная редакция.