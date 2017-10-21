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Центр правоохранительных услуг презентовали в Атырау

  • 21.10.2017 15:00
Центр правоохранительных услуг презентовали в Атырау Nur.kz

В Атырау презентовали Центр правоохранительных услуг. Данный проект реализован по инициативе областной прокуратуры.

Здесь будет оказываться полный спектр юридических услуг. Под одной крышей расположились дежурный прокурор, адвокат, нотариус, медиатор, судебный исполнитель и представитель ювенальной службы. Здесь есть и отдельная кабина, где каждый желающий может записать видеообращение к администрации прокуратуры. Абсолютно все услуги и консультации в центре будут оказывать бесплатно.

Аслан Нургалиев, руководитель Центра правоохранительных услуг:

- Открытие нашего центра позволит сделать работу государственных и правоохранительных органов прозрачнее, повысить доверие к ним со стороны населения. В свою очередь людям теперь не нужно ездить из одного конца города в другой, собирая документы, все можно сделать у нас.

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