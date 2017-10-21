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Посол РК в Венгрии встретился с премьер-министром Сербии

  • 21.10.2017 17:15
Посол РК в Венгрии встретился с премьер-министром Сербии inform.kz

В Белграде состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Нурбаха Рустемова с Премьер-министром Сербии Аной Брнабич.

«В ходе переговоров обсуждены состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, в том числе ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках визитов на высшем уровне в 2015-2017 гг. Особый акцент сделан на необходимости расширения торгово-экономического сотрудничества, поиска новых возможностей для углубления бизнес-отношений между предпринимателями двух стран»,- говорится в сообщении Посольства РК в Венгрии.

Как отметил посол Нурбах Рустемов, благоприятный политический фон отношений Казахстана и Сербии должен положительным образом отражаться на сотрудничестве сторон в торгово-экономической сфере. При этом хорошие перспективы для дальнейшего расширения двустороннего взаимодействия имеются в области сельского хозяйства, строительства инфраструктурных проектов, военно-промышленной сфере, пищевой промышленности и туризма. Глава казахстанской дипмиссии выразил уверенность, что предстоящий 7-8 ноября текущего года первый официальный визит председателя Парламента Сербии Маи Гойкович в Казахстан станет продолжением контактов на высоком уровне между двумя государствами, а также внесет свой вклад в содержательное наполнение межпарламентского диалога Казахстана и Сербии.

Ана Брнабич выразила удовлетворение динамикой развития двустороннего сотрудничества за последние годы. Премьер Сербии отметила, что Казахстан является одним из важных партнером Сербии, с которым Белград намерен активно углублять сотрудничество по всему спектру двусторонних вопросов. Сербский премьер призвала казахстанский бизнес активно выходить на местный рынок посредством приватизации хозяйствующих объектов, в том числе открытия совместных предприятий. По словам Аны Брнабич, в контексте предстоящего вступления Сербии в Европейский Союз это даст возможность казахстанским бизнесменам в последующем реализовывать свою продукцию на общем европейском рынке.

Источник: inform.kz

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