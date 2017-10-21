Завершился заключительный этап совместных учений «Боевое братство-2017»

На полигоне «Илийский» Алматинской области прошел заключительный этап совместного учения «Нерушимое братство-2017» с миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности.

В ходе учения отработаны вопросы формирования Коллективных миротворческих сил ОДКБ, их развертывания в районе операции по поддержанию мира, проводимой по Резолюции Совета Безопасности ООН на территории государства, не входящего в состав ОДКБ, ведения операции по поддержанию мира, а также вопросы взаимодействия с международными организациями при выполнении миротворческих задач.

В активной фазе учения личный состав миротворческих подразделений практически отрабатывал задачи по несению службы на контрольно-пропускных и наблюдательных пунктах, действия при патрулировании местности и населенных пунктов, охране важных объектов, разминировании местности и объектов, ведении радиационной, химической и биологической разведки, ликвидации последствий пожара, противодействии массовым беспорядкам, сопровождении гуманитарных грузов, блокировании и уничтожении незаконных вооруженных формирований. Командиры подразделений Коллективных миротворческих сил совершенствовали практические навыки в организации выполнения миротворческих задач, управлении подразделениями в ходе ведения операции по поддержанию мира, организации взаимодействия.

Особенностью учения стало то, что в интересах Коллективных миротворческих сил ОДКБ были задействованы авиационный компонент, включая беспилотные летательные аппараты, а также подразделения психологической борьбы и информационного противоборства.

В ходе учения за действиями полицейского персонала КМС ОДКБ наблюдал советник по общественному порядку Департамента Полиции ООН Джорджио Джиаймо. Также, в качестве наблюдателей на учении присутствовали представители военно-дипломатического корпуса, аккредитованного в Республике Казахстан, представители международных и региональных организаций (ООН, МККК), средств массовой информации.

«На ежегодно проводимых учениях и тренировках офицеры, сержанты и солдаты получают хорошую практику и опыт, имеют возможность отработать вопросы взаимодействия. Идет совершенствование подготовки миротворческих сил Организации к действиям по предназначению с учетом проведения современных комплексных операций по поддержанию мира по методикам и стандартам ООН. Сегодня мы завершаем учение «Нерушимое братство-2017» - ключевой этап совместной подготовки наших миротворческих контингентов. Благодарю вас за высокий профессионализм, проявленное усердие и отличную выучку, показанную в ходе учения», - подчеркнул первый заместитель Министра обороны – начальник Генерального штаба ВС РК генерал-лейтенант Мурат Майкеев.

Необходимо отметить, что учение «Нерушимое братство-2017» является очередным этапом оперативно-стратегического учения «Боевое братство-2017», завершающим этапом станет выполнение задач контингентами Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ на территории Республики Таджикистан с 10 по 20 ноября 2017 года.

Источник: mod.gov.kz