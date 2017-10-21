Комитет гражданской авиации приостановил полеты самолетов Ан-28 компании East Wings

Самолеты Ан-28 авиакомпании East Wing временно выводят из эксплуатации. Такое решение приняли в Комитете гражданской авиации после крушения борта санавиации, в результате которого погибли люди. Запрет на вылеты продлится до завершения расследования причин авиапроисшествия.

Напомним, 3 октября через 12 минут после взлета исчез с радаров самолет Ан-28 авиакомпании «East Wing». Он выполнял рейс по маршруту Алматы-Шымкент. На борту находились 5 человек: 3 члена экипажа и два врача, которые летели к роженице, находившейся в тяжелом состоянии. Все они погибли.