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Почта Польши выпустила марку в честь EXPO 2017

  • 22.10.2017 13:14
Почта Польши выпустила марку в честь EXPO 2017 kazinform.kz

Почта Польши выпустила марку, посвященную EXPO 2017, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Facebook EXPO 2017 Astana.

Событие стало знаком дружбы, показывающим, что Польша хочет активно сотрудничать с Казахстаном. Тираж марок составил 120 тысяч штук. В центре почтовой марки расположен Байтерек - символ современного Казахстана. Почта Польши в Астане подписала меморандум о взаимопонимании с Почтой Казахстана.

«Прежде всего, я хочу отметить, что нахожусь под большим впечатлением от ЭКСПО в Казахстане. Центральное здание в виде шара с его прозрачными стеклянными полами вызвало неописуемые ощущения. Организация тоже на высшем уровне, особенно логистика. Видно, что всё очень профессионально»,- отметил Павел Сковоротко, член правления польской почты.

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