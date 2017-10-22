Почта Польши выпустила марку в честь EXPO 2017

Событие стало знаком дружбы, показывающим, что Польша хочет активно сотрудничать с Казахстаном. Тираж марок составил 120 тысяч штук. В центре почтовой марки расположен Байтерек - символ современного Казахстана. Почта Польши в Астане подписала меморандум о взаимопонимании с Почтой Казахстана.

«Прежде всего, я хочу отметить, что нахожусь под большим впечатлением от ЭКСПО в Казахстане. Центральное здание в виде шара с его прозрачными стеклянными полами вызвало неописуемые ощущения. Организация тоже на высшем уровне, особенно логистика. Видно, что всё очень профессионально»,- отметил Павел Сковоротко, член правления польской почты.