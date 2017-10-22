В трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Отырар TV

В Астане днем 23, сутки 24-25 октября ожидается усиление ветра южный с переходом на северо-западный 15-20 м/с.

24-25 октября в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях ожидаются осадки (дождь с переходом в снег). Днем 23, сутки 24-25 октября ожидается ветер южный с переходом на северо-западный 15-20, порывы 23-28 м/с. Днем 24, сутки 25 октября местами ожидается гололед, метель и понижение температуры до 0-5, местами 8 мороза. Днем 24, сутки 25 октября в Павлодарской области ожидаются осадки, местами гололед. Ветер западный, северо-западный 15-20, порывы 23-28 м/с. Вероятность шторма 90-95%. Источник: emer.gov.kz

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