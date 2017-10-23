Прогноз погоды в Казахстане на 23 октября

На большей части страны с прохождением атмосферных фронтов местами сохраняются осадки, лишь на юге, юго-востоке, северо-востоке и востоке ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра, туман, гололед.

В Акмолинской области ожидается ночью местами, днем на большей части ветер 15-20, порывы 25 м/с, местами гололед, ночью и утром - туман. В Северо-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с, туман, гололед. В Павлодарской области ожидается усиление ветра днем местами 18 м/с, ночью и утром местами - туман. В Западно-Казахстанской, Актюбинской и Костанайской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, туман, гололед.

Днем местами в Жамбылской, Кызылординской и Атырауской областях ожидается усиление ветра 15-20 м/с. В Мангистауской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, гроза. Местами в Карагандинской, ночью и утром в Восточно-Казахстанской областях ожидается туман, передает emer.gov.kz.