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Пограничники пресекли попытку незаконного транзита сельскохозяйственных животных

  • 22.10.2017 22:00
Пограничники пресекли попытку незаконного транзита сельскохозяйственных животных Grassia.ru

На казахстанско-кыргызской границе пресекли попытку незаконного транзита сельскохозяйственных животных.

Инспекторы поста ветеринарного контроля «Карасу» остановили грузовик, который следовал из Таджикистана через Кыргызстан в Беларусь. Владелец 58 коз не смог предоставить необходимые документы, а именно разрешение на ввоз подконтрольного груза в Республику Беларусь. Кроме того, машина не была оборудована должным образом, как того требуют правила перевозки животных. В результате на груз наложили штраф в размере 22690 тенге, а коз возвратили в Кыргызстан.

Мурат Бигельдиев, гл. специалист отдела безопасности пищевых продуктов и перемещаемых объектов Жамбылской областной территориальной инспекции МСХ РК:

- Следует отметить, что данный груз должен быть задержан на кыргызско-таджикской границе, так как это является внешней границей Евразийского экономического союза. Данный факт свидетельствует о несоблюдении ветеринарной службой Республики Кыргызстан правовых актов Евразийского экономического союза в области ветеринарии. 

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