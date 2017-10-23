На казахстанско-кыргызской границе действует режим приоритетного пропуска

Её цель - не допустить ввоз в Казахстан и страны экономического союза контрабанды и некачественной пищевой продукции.

За время проведения проверки зарегистрированы множество фактов изъятия зараженных фруктов, овощей, попытки провоза контрабанды. Кроме того, проводились задержания нарушителей миграционного законодательства и пограничного режима.

У законопослушных граждан проблем с пересечением границы нет. В среднем переход занимает около 3 минут. За прошедшие сутки через Кордай прошли около 12 тысяч человек и чуть больше тысячи автомобилей в обоих направлениях.