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На казахстанско-кыргызской границе действует режим приоритетного пропуска

  • 23.10.2017 10:10
На казахстанско-кыргызской границе действует режим приоритетного пропуска

На казахстанско-кыргызской границе продолжается плановая проверка.

Её цель - не допустить ввоз в Казахстан и страны экономического союза контрабанды и некачественной пищевой продукции.

За время проведения проверки зарегистрированы множество фактов изъятия зараженных фруктов, овощей, попытки провоза контрабанды. Кроме того, проводились задержания нарушителей миграционного законодательства и пограничного режима.

У законопослушных граждан проблем с пересечением границы нет. В среднем переход занимает около 3 минут. За прошедшие сутки через Кордай прошли около 12 тысяч человек и чуть больше тысячи автомобилей в обоих направлениях.

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