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Единые стандарты строительства внедряют в странах СНГ

  • 23.10.2017 10:35
Единые стандарты строительства внедряют в странах СНГ

В каждом государстве за последние 30 лет сформировались свои подходы к строительным нормативам.

Между тем их унификация могла бы сэкономить деньги и время предпринимателей. По оценке экспертов, в этом случае сроки проектирования могут сократиться на полгода, а время рассмотрения проектной документации уменьшится до 5 минут. В прошлом году доля строительства в казахстанском ВВП составила 3 триллиона тенге, в жилищный комплекс было инвестировано 830 миллиардов тенге.

Хамит Мавлияров, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ:

- Это позволит бизнесу свободнее двигаться и обязательные требования, если станут похожими, а еще лучше одинаковыми, тогда мы уберем барьер для движения бизнеса из Казахстана, допустим, в Россию, из России в Казахстан. Но и так же с другими странами.

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