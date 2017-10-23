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Сегодня Агентству «Хабар» - 22 года

  • 23.10.2017 09:51
Сегодня Агентству «Хабар» - 22 года

Агентству «Хабар» сегодня исполняется 22 года.

Его история началась 23 октября 1995 года. Многие телевизионные приёмы в те годы были впервые использованы именно телеканалом «Хабар». «Хабар» принёс в Казахстан прямые трансляции с места событий, комментарии в прямом эфире крупнейших мировых событий, телемост с космической станцией «Мир».

Раиса Ахметова, ветеран АО «Агентство «Хабар»:

- Наша доблестная команда собственных корреспондентов. Многие из них и по сей день работают на «Хабаре»: Алма Оразбаева, Тлеугабыл Мынжасаров, Абдез Иманкулов, Сутягин Виктор в Атырау, Руслан Оспанов. Конечно же, я не могу не сказать про Игоря Нидерер и Салауата Темирболатулы. А сейчас мы имеем разветвленную корреспондентскую сеть, и этим можем похвалиться. Коллективы корсети в 2-3 раза сейчас увеличились. Мы стремились к мечте - получить новое телевидение. И мечта наша осуществилась. Сегодня «Хабар» из информационного агентства, простого канала, достиг уровня цивилизованного телевидения. 

Сегодня агентство «Хабар» - это телесемейство из нескольких каналов. Аудитория – 99% населения страны. В сетке вещания каналов информационные выпуски, публицистические, развлекательные, музыкальные, спортивные и другие программы.

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