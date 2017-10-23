В Восточном Казахстане идёт строительство теплотрасс по программе «Нұрлы жол»

В городе Риддер на Востоке страны в этом году намерены решить вопрос с недостатком мощности системы теплоснабжения.

В населённом пункте по программе «Нұрлы жол» строят три объекта. Уже к концу года они будут завершены.

Татьяна Киреева, директор КГУ «Водоканал» г. Риддера:

- Это кредит на 20 лет, под 0,02% годовых. 6 лет каникулы. С 2022 года погашение основного долга по кредиту. Это все будет идти возвратом через тариф. Но за 20 лет все вернем. Самое главное, что мы сейчас решим проблему, которая уже давно существует, этой проблеме уже точно 20 лет, не меньше. Наконец-то она решилась благодаря вот этой программе и поддержке Правительства.