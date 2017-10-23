На развитие туризма в Павлодарской области выделено 5 млрд тенге

Почти пять миллиардов тенге выделено из бюджета на развитие туризма в Баянаульском районе Павлодарской области.

В районе капитально ремонтируют дома культуры, дороги, устанавливают фонари на улицах. Недавно в самом райцентре открыли новый парк. Сейчас идёт строительство горнолыжного комплекса. Свой вклад в развитие региона вносят и жители района. В школе имени Шакена Айманова недавно смонтировали детскую площадку. На её строительство уроженец Баянаула выделил 20 миллионов тенге.

Темирбике Ташмагамбетова, почетный гражданин Баянаульского района:

- В нашем селе строятся несколько домов. Благоустраиваются улицы. Это настоящее возрождение Баянаула. Я желаю, чтобы такие дела продолжались дальше, и люди чувствовали заботу государства.