Мелкими фермерами заготовлено больше 44 тысяч тонн молока и 13 тысяч тонн мяса. Такие данные озвучил сегодня в правительстве первый вице-министр сельского хозяйства Кайрат Айтуганов. В минсельхозе считают, что добиться таких результатов удалось благодаря госпрограмме АПК. Заседание Правительства все еще продолжается.
745 сельскохозяйственных кооперативов создано в Казахстане с начала года
- 23.10.2017 13:22
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Около 750 сельхозкооперативов создано в Казахстане с начала года.
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