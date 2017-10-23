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745 сельскохозяйственных кооперативов создано в Казахстане с начала года

  • 23.10.2017 13:22
745 сельскохозяйственных кооперативов создано в Казахстане с начала года

Около 750 сельхозкооперативов создано в Казахстане с начала года.

Мелкими фермерами заготовлено больше 44 тысяч тонн молока и 13 тысяч тонн мяса. Такие данные озвучил сегодня в правительстве первый вице-министр сельского хозяйства Кайрат Айтуганов. В минсельхозе считают, что добиться таких результатов удалось благодаря госпрограмме АПК. Заседание Правительства все еще продолжается.

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